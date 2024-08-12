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داخل معبد هندوسي.. شجار بين بائعي ورود نتج عنه قتلى!

Lebanon 24
12-08-2024 | 07:43
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لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 35 آخرون بدرجات متفاوتة في حادث تدافع وقع خلال مهرجان في معبد هندوسي بولاية بيهار شرقي الهند مساء الأحد.

وبحسب قناة تلفزيونية، فقد اندلع شجار بين بائعي الزهور عند مدخل المعبد، حيث تقام الاحتفالية السنوية، ما دفع بفرق من المتطوعين من فيلق "الكاديت" الوطني المنضوي تحت رعاية القوات المسلحة، إلى التدخل لفض الشجار، مستخدمة هراوات الشرطة المصنوعة من الخيزران ذات الأطراف المعدنية، الأمر الذي أدى إلى حالة من الذعر والتدافع بين المصلين.
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وبينما يتهم أقارب الضحايا الإدارة المحلية بسوء تنظيم الحدث، رفضت إدارة المنطقة التي يقع فيها المعبد الاعتراف بأي أخطاء أو إهمال، مشيرة إلى أن الاستجابة الأمنية في هذا الحدث تم تنظيمها وفقا للقواعد الحالية. (روسيا اليوم)
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