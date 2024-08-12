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انهيار أحد أقدم الإهرامات في المكسيك.. أمر خارق للطبيعة؟

Lebanon 24
12-08-2024 | 10:43
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انهار هرمان قديمان في المكسيك في تسعة أيام، مما أثار مخاوف بين القبائل المحلية، التي اعتبرت الأمر "نذير شؤم".
 
فبعد انهيار القوس المزدوج في منطقة "جلين كانيون" الوطنية للترفيه في ولاية يوتا، انهار هرم في منطقة "إيهواتزيو الأثرية" بشكل غير متوقع. كان الضرر شديدًا حيث أثر على كل من الجزء الداخلي وجدران الأهرامات.
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ويشير الخبراء إلى أن أسباب الانهيار تعود إلى أسباب طبيعية. فقد سمحت الشقوق بدخول مياه الأمطار إلى المناطق الداخلية من منطقة إيهواتزيو الأثرية. وقد تم بناء المبنى على يد أسلاف شعب بوريبيشا، وهي قبيلة معروفة بفوزها على الأزتيك.

ويعتقد أحد أفراد القبيلة، تارياكويري ألفاريز، أن انهيار الأهرامات له أسباب خارقة للطبيعة.
 
ووفقًا لألفاريز، فقد يكون ذلك علامة على كارثة قادمة. و
 
في حديثه مع صحيفة ذا صن، قال: "بالنسبة لأسلافنا، البناة، كان هذا فألًا سيئًا يشير إلى قرب حدث مهم. قبل وصول الغزاة، حدث شيء مماثل".
تم بناء منطقة إيهواتزيو الأثرية على يد أسلاف شعب بوريبيشا. (حقوق الصورة: X)

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