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منوعات
تحرش بفتاة عبر واتسآب.. اليكم مصيره!
Lebanon 24
12-08-2024
|
12:30
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واجه شاب مصري عقوبة السجن لشهر واحد بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه استرليني بعد صدور قرار المحكمة الاقتصادية، والسبب "التحرش اللفظي بشابة عبر تطبيق واتساب".
وفي التفاصيل، بدأت القضية في أيلول الفائت عندما قدّمت فتاة شكوى إلى وحدة البلاغات في قسم المباحث الجنائية بإدارة مكافحة الجرائم التقنية.
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وكانت تتلقى الشابة رسائل ومقاطع فيديو من شخص مجهول، إذ تضمن المحتوى عبارات تحرش لفظي عبر تطبيق "واتساب"، ما تسبب لها بأضرار نفسية ومادية جسيمة.
(lbc)
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