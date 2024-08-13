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إبنة الـ13 عاماً توفيت أمام والدتها بسبب كوب "شوكولا ساخنة"!

Lebanon 24
13-08-2024 | 06:51
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لفظت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا أنفاسها الأخيرة أمام والدتها بعد تعرضها لرد فعل تحسسي من مشروب الشوكولا الساخنة في أحد مقاهي لندن.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية تم تشخيص إصابة هانا جاكوبس بحساسية تجاه منتجات الألبان والبيض والأسماك في طفولتها، وتعودت خلال السنوات الماضية على إدارة مرضها. 
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ومؤخرا، طلبت هانا من والدتها مشروب الشوكولا الساخنة بحليب الصويا من أحد المقاهي، قبل التوجه إلى موعدها مع طبيب الأسنان، ولكن بعد تناول رشفة واحدة فقط من مشروبها المفضل أصيبت برد فعل تحسسي، أدى لوفاتها. 

وقالت الأم في التحقيقات، إنها هرعت إلى صيدلية قريبة للحصول على دواء الحساسية، وطلبت الإسعاف لكن ابنتها توفيت، على الرغم من محاولات إنعاشها.

وأكدت الأم أنها حرصت على إخبار موظفي المقهى بأن ابنتها تعاني من حساسية، وأنهم بحاجة إلى تنظيف المعدات عندما يقدمون لها المشروب. 

وفي بيانها الذي قرأته في المحكمة، أوضحت الأم "عندما وصلت إلى المقهى، قلت للشخص الذي يقدم الطعام إننا نرغب في تناول الشوكولا الساخنة. وقلت إن هانا تعاني من حساسية شديدة تجاه حليب الأبقار، وقلت لهم إنه يجب عليهم تنظيف الإبريق - وهو ما وافقوا عليه".

وتابعت "حدث رد فعل هانا التحسسي بسرعة، وكانت تسعل بلغمًا. ثم شكت من آلام في الصدر وحكة شديدة، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة".

من جانبها، قالت محكمة شرق لندن إن التحقيقات في الحادثة من المتوقع أن تستمر لمدة أسبوع، قبل تحديد جلسة إطلاق الحكم.
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