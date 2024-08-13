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منوعات
جريمة مروعة... فتاة تقتل والدها بأداة حادة!
Lebanon 24
13-08-2024
|
09:00
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أقدمت فتاة أردنية في العشرين من عمرها على طعن والدها بأداة حادة في مخيم حطين بمحافظة الزرقاء شرقي العاصمة عمان.
ووفق تصريح للناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة الأردني، فإن الأب فارق الحياة، وتم نقل جثته للطب الشرعي، في حين تم القبض على الفتاة وإحالة القضية للجهاز القضائي، لافتًا إلى أن القضية تعود إلى خلافات عائلية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
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