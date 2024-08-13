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منوعات
لإثارة الكراهية العنصرية.. اليكم ما فعله شاب خلال بث مباشر على تيك توك
Lebanon 24
13-08-2024
|
12:00
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تم سجن شاب الذين ادعى زوراً أنه تعرض للمطاردة من قبل أشخاص عنصريين أثناء أعمال شغب في بث مباشر على تيك توك.
ونشر طالب اللجوء ديميتري ستويكا البث المباشر لـ 700 شخص عندما انقض المتظاهرون على ديربيشاير.
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وادعى الشاب أن "مجموعة من الشبان مثيري الشغب اليمينيين المتطرفين كانت تطارده" وأنه كان خائفًا على حياته.
وأضاف: "أنا أركض يا أخي لأنهم يركضون ورائي... إنهم قادمون."
وتم توقيف ستويكا لمدة ثلاثة أشهر بعد أن اعترف بإرسال رسالة كاذبة بقصد التسبب في الأذى.
واستمعت محكمة نوتنغهام إلى أن الشرطة أوقفت المواطن الروماني بعد وقت قصير من بث المطاردة المزيفة على الهواء مباشرة.
وادعى لاحقًا أن تعليقاته كانت مجرد "مزحة" وأنه كان يأمل في الحصول على المزيد من المتابعين.
لكن المحكمة رأت أنها كانت محاولة متعمدة "لإثارة الكراهية العنصرية".
(lbc)
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