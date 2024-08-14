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منوعات
لأنّها رفضت أن تُصالحه.. قتل زوجته وأُمها!
Lebanon 24
14-08-2024
|
00:51
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ألقت السلطات الأمنية التونسية القبض على رجل متهم بقتل زوجته ووالدتها بعد ساعات من ارتكابه للجريمة المروعة التي وقعت في ولاية أريانة.
وتمكنت قوات الشرطة من العثور على السكين، أداة الجريمة، بحوزة المتهم أثناء اختبائه في منطقة "سيدي حسين السيجومي". وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق في القضية.
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ووفقًا لما نشرته الصحف المحلية، قام الرجل بطعن زوجته ووالدتها حتى الموت قبل أن يفر هاربًا، وذلك إثر خلافات عائلية.
وأفاد شهود عيان بأن الحادثة التي وقعت في "حي النصر" جاءت بعد تصاعد الخلافات بين الزوجين، مما دفع الزوجة إلى مغادرة منزلها والانتقال للإقامة مع والدتها، ما اثار غضب الزوج، حيث قام بإخفاء السكين في ملابسه وذهب إلى منزل حماته بحجة محاولة إقناع زوجته بالعودة معه.
وبعد تصاعد النقاش بينهما، انقلب الأمر إلى مأساة حيث قام الزوج بطعن زوجته، وعندما حاولت والدتها التدخل لإنقاذها، لقيت المصير نفسه. (العين الإخبارية)
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