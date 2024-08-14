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منوعات
في نيوزيلندا.. وزّع حلوى قاتلة على 400 شخص
Lebanon 24
14-08-2024
|
03:15
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أعلنت شرطة نيوزيلندا، اليوم، أنه تم التبرع بحلوى تحتوي على مستويات مميتة من الميثامفيتامين وتوزيعها في طرود غذائية في البلاد.
وقالت السلطات في مدينة أوكلاند إنه تم التبرع بحلوى الأناناس، التي تحمل علامة "ريندا" التجارية، من قبل شخص مجهول، في عبوة مختومة مخصصة للبيع، وتوزيعها بعد ذلك في طرود غذائية.
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وذكر مفتش المباحث، جلين بالدوين، أن ثلاثة أشخاص، من بينهم طفلان، طلبوا مساعدة طبية، بعد تناول الحلوى المعروفة باسم المصاصات في نيوزيلندا.
وذكرت الرئيسة التنفيذية لمدينة أوكلاند، هيلين روبنسون، أن الحلوى ربما تكون قد وصلت إلى ما بين 300 و400 شخص. (صحيفة البيان)
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