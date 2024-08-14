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خدع الجميع.. نرويجي ينجح في التسلل لطائرة مرتين دون تذكرة

Lebanon 24
14-08-2024 | 03:47
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ذكرت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن رجلاً نرويجياً (39 عاماً) تمكن من ركوب الطائرة في مطار ميونخ مرتين من دون تذكرة سارية.
 
ومر الرجل أولاً من التفتيش الأمني دون تذكرة في الرابع من آب الجاري، وحاول ركوب طائرة متجهة إلى هامبورج.
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لكن طاقم الخطوط الجوية ضبطه قبل إقلاع الطائرة وسلمه إلى الشرطة.

وبعد يوم سافر بنجاح إلى السويد على متن طائرة لم تكن محجوزة بالكامل.

واكتشفت الشرطة السويدية أمره وألقت القبض عليه في نهاية المطاف بعد تلقي معلومة سرية من طاقم المطار. 

وتحقق الشرطة مع الرجل على خلفية تجاوز نقاط أمنية والتهرب من سداد رسوم الهجرة، لكنها أشارت إلى أنه يبدو أنه لا يمثل خطراً على الآخرين. (صحيفة البيان)
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