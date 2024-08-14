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عملية نادرة لفصل توأم ملتصق بطريقة غريبة.. هل نجحت؟

Lebanon 24
14-08-2024 | 06:30
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نجح فريق طبي متخصص بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الإسكندرية، في إجراء عملية فصل أول حالة توأم ملتصق بالرأس والمخ تجرى بالجامعة.

وترأس الفريق الطبي الجراحي الدكتور وائل خضر رئيس وحدة جراحة المخ والأعصاب للأطفال، واستغرقت العملية 10 ساعات كاملة، وذلك بالمستشفى الرئيسي الجامعي قسم جراحة المخ والأعصاب.
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وأشار الدكتور علاء النجار رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، إلى أ ن هذه العملية تعتبر من الحالات النادرة الحدوث حيث يعتمد نجاح هذه العمليات على حسن التحضير قبل العملية، موضحا أنه تم حجز التوأم بالعناية المركزة للأطفال لمتابعتهما تحت إشراف استشاريين في المخ والأعصاب والأطفال حديثي الولادة والتخدير.

وأضاف، أنه على الرغم من أن العديد من حالات التوائم الملتصقة لا يعيشون عند ولادتهم، أو يموتون بعد الولادة بوقت قصير، فإن التطور والتقنيات الطبية القائمة بعناية جراحة المخ الأعصاب للأطفال بجامعة الاسكندرية قد ساهمت في تحسين معدلات بقاء التوأم على قيد الحياة وتحضيره بالشكل الأمثل لإجراء العملية الجراحية.

ولفت إلى أن الفريق الطبي من فصل التوأم الملتصق ‏بعد عملية طويلة ومعقدة استغرقت حوالي 10 ساعات، وذلك في غرف عمليات كبسولة وهي الأحدث في العالم حيث تحافظ على بيئة خالية من الجراثيم ومزودة بميكروسكوب جراحي متطور، ويرقد حالياً في غرفة العناية المركزة للأطفال وجارى متابعته على مدار الساعة.

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، ساهم في الجراحة فريق طبي من الأساتذة الاستشاريين والأخصائيين من الجراحين من المخ والأعصاب وجراحة التجميل، وساهم قسم التخدير بالإعداد الجيد قبل العملية ومتابعة المريض أثناء الجراحة.

كما ساهم استشاري الأطفال حديثي الولادة بالتحضير والمتابعة بعد العملية، فضلاً عن الدور الهام والحيوي لقسم الأشعة التشخيصية لدقة وتفاصيل الأشعة قبل العملية لمعرفة الشرايين والأوردة المهمة الموجودة في مكان الالتصاق ومناقشة ذلك مع الفريق الجراحي والتي يتوقف عليها خطوات الجراحة.

كما شارك قسم الطب الطبيعي أثناء الجراحة لتسجيل وظائف المخ الحيوية لعدم الإضرار بها أثناء الفصل وذلك باستخدام أحدث الأجهزة المتوفرة بغرفة العمليات بقسم جراحة المخ والأعصاب بعد تطويرها مما جعلها تضاهي أحدث غرف العمليات في العالم.
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