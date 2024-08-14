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منوعات
محاولة قتل.. أجبر ابنه على تناول البنزين وهذا ما حصل
Lebanon 24
14-08-2024
|
12:00
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اعترف رجل يُدعى جيمس بريدجمون بمحاولة قتل طفله الرضيع عن طريق إجباره على تناول البنزين بالقوة.
وفي التفاصيل، وصلت الشرطة إلى منزل بريدجمون في ولاية تكساس الأميركية أثناء قيام خدمات الطوارئ بمعالجة الطفل الذي تبين أنه تناول مادة سامة.
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ونقل الطفل لاحقاً إلى منشأة طبية لتلقي العلاج، بينما ألقت الشرطة القبض على والده الذي اتهم بمحاولة القتل العمد والتهرب من الاعتقال.
ومن الممكن أن يواجه بريدجمون عقوبة السجن المؤبد في حال ثبتت إدانته بعد اعترافه بمحاولة قتل طفله. (lbc)
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