Advertisement

منوعات

محاولة قتل.. أجبر ابنه على تناول البنزين وهذا ما حصل

Lebanon 24
14-08-2024 | 12:00
A-
A+

Doc-P-1234271-638592564943525257.jpg
Doc-P-1234271-638592564943525257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترف رجل يُدعى جيمس بريدجمون بمحاولة قتل طفله الرضيع عن طريق إجباره على تناول البنزين بالقوة.
وفي التفاصيل، وصلت الشرطة إلى منزل بريدجمون في ولاية تكساس الأميركية أثناء قيام خدمات الطوارئ بمعالجة الطفل الذي تبين أنه تناول مادة سامة.
Advertisement
ونقل الطفل لاحقاً إلى منشأة طبية لتلقي العلاج، بينما ألقت الشرطة القبض على والده الذي اتهم بمحاولة القتل العمد والتهرب من الاعتقال.
ومن الممكن أن يواجه بريدجمون عقوبة السجن المؤبد في حال ثبتت إدانته بعد اعترافه بمحاولة قتل طفله. (lbc)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2024-08-14
06:30 | 2024-08-14
05:15 | 2024-08-14
04:30 | 2024-08-14
03:47 | 2024-08-14
03:47 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24