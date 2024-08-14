Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
14-08-2024 | 22:55
A-
A+
Doc-P-1234384-638592983786947145.jpg
Doc-P-1234384-638592983786947145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
ينتقل مركور إلى منزلك السادس في وقت يكون القمر في برج ترابي هو الثور، فتعقد صفقات جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة
الثور
 قد تجد نفسك في موقف ضعيف، يزعجك خبر يتعلق بأحد الأصدقاء أو تصرف أحد الزملاء، أرجئ المفاوضات والمواعيد
Advertisement
الجوزاء
ينتقل مركور إلى منزلك الرابع فتكون أكثر تسامحاً مع زملاء العمل ولا تطالبهم بالكثير
السرطان
ينتقل مركور إلى منزلك الثالث فتكون أكثر مثابره وتواصل الطريق الذي رسمته لنفسك في مجالك المهني الجديد
الأسد
لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها، ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحًا وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف وتجعلك مطمئنا وسعيداً
العذراء
ينتقل مركور إلى برجك، فتبدو متوتّراً، لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة لكي تتجنّب القطيعة
الميزان
ينتقل مركور إلى منزلك الثاني عشر، فتجذب مصداقيتك رجال الأعمال ويقدّمون لك العروض الكبيرة
العقرب
تتاح لك فرص كثيرة لإثبات الذات ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في الوقت المناسب
القوس
ينتقل مركور إلى برج العذراء فتسير في الاتجاه الصحيح نحو هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب
الجدي
يدخل مركور برج العذراء وتباشر أعمالاً كثيرة متراكمة وتضع نصب عينيك اهدافاً ضخمة تسعى لتحقيقها
الدلو
يعترض أحدهم على مشاريعك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلباً في ثقتك بالنفس فتعيد الحسابات
الحوت
ينتقل مركور إلى منزلك السابع، فتخرج من عزلتك وتبدأ بتوسيع دائرة تحرّكاتك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:17 | 2024-08-15
23:36 | 2024-08-14
15:00 | 2024-08-14
12:00 | 2024-08-14
06:30 | 2024-08-14
05:15 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24