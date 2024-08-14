الحمل

ينتقل مركور إلى منزلك السادس في وقت يكون القمر في برج ترابي هو الثور، فتعقد صفقات جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة

الثور

قد تجد نفسك في موقف ضعيف، يزعجك خبر يتعلق بأحد الأصدقاء أو تصرف أحد الزملاء، أرجئ المفاوضات والمواعيد

Advertisement

الجوزاء

ينتقل مركور إلى منزلك الرابع فتكون أكثر تسامحاً مع زملاء العمل ولا تطالبهم بالكثير

السرطان

ينتقل مركور إلى منزلك الثالث فتكون أكثر مثابره وتواصل الطريق الذي رسمته لنفسك في مجالك المهني الجديد

الأسد

لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها، ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحًا وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف وتجعلك مطمئنا وسعيداً

العذراء

ينتقل مركور إلى برجك، فتبدو متوتّراً، لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة لكي تتجنّب القطيعة

الميزان

ينتقل مركور إلى منزلك الثاني عشر، فتجذب مصداقيتك رجال الأعمال ويقدّمون لك العروض الكبيرة

العقرب

تتاح لك فرص كثيرة لإثبات الذات ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في الوقت المناسب

القوس

ينتقل مركور إلى برج العذراء فتسير في الاتجاه الصحيح نحو هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب

الجدي

يدخل مركور برج العذراء وتباشر أعمالاً كثيرة متراكمة وتضع نصب عينيك اهدافاً ضخمة تسعى لتحقيقها

الدلو

يعترض أحدهم على مشاريعك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلباً في ثقتك بالنفس فتعيد الحسابات

الحوت

ينتقل مركور إلى منزلك السابع، فتخرج من عزلتك وتبدأ بتوسيع دائرة تحرّكاتك