سرقة ساعة بقيمة مليون دولار من شخص في أحد المطاعم

اتهمت السلطات الفيدرالية الأميركية رجلين يزوران الولايات المتحدة من أميركا الجنوبية بسرقة ساعة يدّ بقيمة مليون دولار في مطعم فندق بيفرلي هيلز، قائلة إنهما جزء من عصابة "سياحة الجريمة".



ويُزعم أن المشتبه بهم سرقوا ساعة "باتيك فيليب" تحت تهديد السلاح من رجل كان يجلس مع زوجته وابنته في مطعم الفناء في فندق بيفرلي ويلشاير.

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ووجه أحد المشتبه بهم مسدساً إلى الرجل بينما نزع الآخر الساعة وهي من طراز "5711/113p-001 Emerald Nautilus" من معصمه قبل الفرار في سيارة.



وبعد ثلاثة أيام، قالت السلطات إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهما جيمر ماوريسيو سيبولفيدا سالازار من كولومبيا، وخيسوس إدواردو بادرون روخاس من فنزويلا وهما يقودان مركبة مختلفة كانت مرتبطة بسرقة مسلحة سابقة في بيفرلي هيلز عندما سُرقت ساعة رولكس بقيمة 30 ألف دولار.