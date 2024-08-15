Advertisement

منوعات

جريمة بشعة.. اتفقت مع خطيبها على قتل صديقته وحثّته على الإنتحار!

Lebanon 24
15-08-2024 | 23:57
A-
A+


Doc-P-1234841-638593889246831652.png
Doc-P-1234841-638593889246831652.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت محكمة أميركية في منطقة شمال تكساس حكمين بالسجن مدى الحياة على امرأة من شمال تكساس بعد إدانتها بمساعدة خطيبها في تدبير وفاة شريكته السابقة.
 
وحسب موقع "فورث وورث ستار"، فقد تمت إدانة هولي آن إلكينز، من روليت، في نيسان 2023 بتهمة التآمر على المطاردة، والمطاردة باستخدام سلاح خطير أدى إلى الوفاة، واستخدام سلاح ناري فيما يتعلق بجريمة عنف.
Advertisement
 
وحُكم على خطيب إلكينز السابق، أندرو بيرد، بالسجن لمدة 43 عامًا في السجن الفيدرالي بتهمة استخدام سلاح خطير أدى إلى الوفاة وإطلاق نار أثناء جريمة عنيفة.
 
ووفقًا للأدلة المقدمة في المحاكمة، ساعدت إلكينز بيرد في التخطيط لقتل أليسا آن بوركيت البالغة من العمر 24 عامًا في 2 تشرين الاول 2020.
 
وذكر البيان أن ممثلي الادعاء قالوا إن إلكينز "حثت" بيرد على الانتحار بعد وفاة صديقته السابقة، كما شككوا في مدى ملاءمتها كوالدة.
 
وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي، بدأت إلكينز في مضايقة بوركيت في صيف عام 2020. وشمل ذلك وضع جهاز تعقب GPS على سيارة بوركيت، وتقديم تقارير كاذبة للسلطات، وتوظيف محقق خاص "للبحث عن معلومات" عن بوركيت وصديقها الجديد، وفقًا للبيان.
 
وفي أيلول 2020، ساعدت إلكينز بيرد في زرع المخدرات ومسدس في سيارة بوركيت لتقديم تقرير كاذب للشرطة، وفقًا لمكتب المدعي العام.
 
وفي تشرين الأول 2020، أطلق بيرد النار على رأس بوركيت ببندقية بينما كانت جالسة في سيارتها في موقف سيارات مكان عملها، وفقًا للبيان. وبينما كانت تحاول الخروج من السيارة، طعنها بيرد 44 مرة، وفقًا للتحقيق. (فورث وورث ستار)




 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:42 | 2024-08-16
01:30 | 2024-08-16
00:47 | 2024-08-16
00:11 | 2024-08-16
00:07 | 2024-08-16
22:57 | 2024-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24