جريمة بشعة.. اتفقت مع خطيبها على قتل صديقته وحثّته على الإنتحار!

أصدرت محكمة أميركية في منطقة شمال تكساس حكمين بالسجن مدى الحياة على امرأة من شمال تكساس بعد إدانتها بمساعدة خطيبها في تدبير وفاة شريكته السابقة.

وحسب موقع "فورث وورث ستار"، فقد تمت إدانة هولي آن إلكينز، من روليت، في نيسان 2023 بتهمة التآمر على المطاردة، والمطاردة باستخدام سلاح خطير أدى إلى الوفاة، واستخدام سلاح ناري فيما يتعلق بجريمة عنف.

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وحُكم على خطيب إلكينز السابق، أندرو بيرد، بالسجن لمدة 43 عامًا في السجن الفيدرالي بتهمة استخدام سلاح خطير أدى إلى الوفاة وإطلاق نار أثناء جريمة عنيفة.

ووفقًا للأدلة المقدمة في المحاكمة، ساعدت إلكينز بيرد في التخطيط لقتل أليسا آن بوركيت البالغة من العمر 24 عامًا في 2 تشرين الاول 2020.

وذكر البيان أن ممثلي الادعاء قالوا إن إلكينز "حثت" بيرد على الانتحار بعد وفاة صديقته السابقة، كما شككوا في مدى ملاءمتها كوالدة.

وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي، بدأت إلكينز في مضايقة بوركيت في صيف عام 2020. وشمل ذلك وضع جهاز تعقب GPS على سيارة بوركيت، وتقديم تقارير كاذبة للسلطات، وتوظيف محقق خاص "للبحث عن معلومات" عن بوركيت وصديقها الجديد، وفقًا للبيان.

وفي أيلول 2020، ساعدت إلكينز بيرد في زرع المخدرات ومسدس في سيارة بوركيت لتقديم تقرير كاذب للشرطة، وفقًا لمكتب المدعي العام.