المالديف في مصر.. ما حقيقة الصور المُتداولة؟

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نشرت العشرات من الحسابات المصريّة على مواقع التواصل صورا زعم ناشروها أنّها تظهر شاطئاً في مدينة دمياط شمال مصر، جُهّز بخيمٍ تشبه تلك الموجودة في جزر المالديف.وبعد البحث، تبيّن أنّ الصور لا علاقة لها بمصر، بل تعود في الحقيقة لمشروعٍ سياحيّ على شاطئ في سلطنة عمان.وحسب فيديو منشور عام 2023، فإنّه يظهر مشروعاً سياحياً باسم "أوسارا" في سلطنة عمان.وأقيم هذا المشروع في ولاية صلالة على شاطئ منطقة ريسوت بإدارة شبابٍ عمانيين.ويجذب الطقس المتميز في هذه المنطقة عشرات الآلاف من السياح خصوصاً الخليجيين الذين يهربون من لهيب الصيف الحار في بلدانهم. (العربية)