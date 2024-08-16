31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
المالديف في مصر.. ما حقيقة الصور المُتداولة؟
Lebanon 24
16-08-2024
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت العشرات من الحسابات المصريّة على مواقع التواصل صورا زعم ناشروها أنّها تظهر شاطئاً في مدينة دمياط شمال مصر، جُهّز بخيمٍ تشبه تلك الموجودة في جزر المالديف.
وبعد البحث، تبيّن أنّ الصور لا علاقة لها بمصر، بل تعود في الحقيقة لمشروعٍ سياحيّ على شاطئ في سلطنة عمان.
Advertisement
وحسب فيديو منشور عام 2023، فإنّه يظهر مشروعاً سياحياً باسم "أوسارا" في سلطنة عمان.
وأقيم هذا المشروع في ولاية صلالة على شاطئ منطقة ريسوت بإدارة شبابٍ عمانيين.
ويجذب الطقس المتميز في هذه المنطقة عشرات الآلاف من السياح خصوصاً الخليجيين الذين يهربون من لهيب الصيف الحار في بلدانهم. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟
Lebanon 24
ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟
08:00 | 2024-08-15
15/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستضرب إيران إسرائيل؟.. تقرير أميركي يكشف
Lebanon 24
هل ستضرب إيران إسرائيل؟.. تقرير أميركي يكشف
07:00 | 2024-08-15
15/08/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
14:00 | 2024-08-15
15/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
11:00 | 2024-08-15
15/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات الفرصة الأخيرة.. هل توقف الدوحة حرب غزة؟
Lebanon 24
محادثات الفرصة الأخيرة.. هل توقف الدوحة حرب غزة؟
13:00 | 2024-08-15
15/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:17 | 2024-08-16
كان يُدخن 120 سيجارة في اليوم.. فنان عربي شهير يكتشف إصابته بالسرطان بالصدفة! (صورة)
03:45 | 2024-08-16
سُجن 48 عامًا ظلمًا.. إليكم حجم التعويض الذي سيحصل عليه
02:49 | 2024-08-16
لأنّه مسلم.. يهودي حاول قتل جاره في أميركا بالمطرقة
01:42 | 2024-08-16
رعب في ولاية مكسيكية.. خطف وتعذيب أكثر من 20 عربيًا على يد عصابة!
00:47 | 2024-08-16
هل من حرب على لبنان؟ معلومات تكشفها ماغي فرح وهذا ما قالته عن مفاوضات غزة (فيديو)
00:11 | 2024-08-16
كنز في قاع البحر.. علماء يعثرون على سفينة قديمة تعود إلى القرن الـ19
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
16/08/2024 12:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
16/08/2024 12:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
16/08/2024 12:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24