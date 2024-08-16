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"مذاقها غريب"... توزيع "الحلوى القاتلة" عن طريق الخطأ في نيوزيلندا

Lebanon 24
16-08-2024 | 05:56
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تمكنت الشرطة النيوزيلندية حتى الآن من ضبط 41 قطعة من مخدر الميثامفيتامين مغلفة بأغلفة الحلوى، كل منها عبارة عن كمية قاتلة محتملة من المخدرات، والتي تم توزيعها عن غير قصد من قبل بنك طعام في أوكلاند.
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وقالت الشرطة في بيان لها إن السلطات كانت بصدد جمع عشرين قطعة حلوى ملوثة أخرى من أفراد الجمهور في وقت متأخر من الجمعة، مما رفع العدد الإجمالي للحلوى القاتلة التي تم توزيعها عن طريق الخطأ في طرود غذائية إلى 65 على الأقل.

وقال المفتش غلين بالدوين إن عدد الحلوى الأخرى المتداولة غير معروف.

ولم يصب أحد بأذى خطير من الحلوى.

وقالت جمعية "أوكلاند سيتي ميشن" الخيرية، الأربعاء، إن شخصا مجهولا تبرع بالحلوى التي كانت في أغلفة من العلامة التجارية الماليزية "ريندا"، في وقت ما خلال الأسابيع الستة الماضية.

في اليوم السابق، بدأ موظفو الجمعية بشكل محموم في تعقب متلقي ما يصل إلى 400 طرد غذائي بعد أن أبلغ أحد العملاء عن حلوى "مذاقها غريب" وكشف اختبار المخدرات أن الحلوى تحتوي على مادة الميثامفيتامين الصلبة.

وتم علاج ثلاثة أشخاص في المستشفيات بعد تجربة الحلوى ولكن تم صرفهم بسرعة.

وقالت هيلين روبنسون، الرئيسة التنفيذية لجمعية "أوكلاند سيتي ميشن" إن الطعم "المثير للاشمئزاز دفع معظم الذين جربوا الحلوى إلى بصقها على الفور".

كانت كمية الميثامفيتامين في كل حلوى تصل إلى 300 ضعف الجرعة التي يتناولها الشخص عادة ويمكن أن تكون قاتلة، وفقا لمؤسسة مكافحة المخدرات النيوزيلندية.

وقال بن بيركس أنغ، المتحدث باسم المؤسسة، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن إخفاء المخدرات على أنها سلع غير ضارة هو أسلوب شائع للتهريب عبر الحدود وربما تم توزيع المزيد من الحلوى في جميع أنحاء نيوزيلندا.
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