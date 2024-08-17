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على متن إحدى الطائرات.. رفضت وضع حقيبة يدها الفاخرة على الأرض وهذا ما حلّ بها (صورة)

Lebanon 24
17-08-2024 | 01:00
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اضطرت الشرطة لمرافقة امرأة صينية إلى خارج الطائرة بعد رفضها وضع حقيبة يدها الفاخرة، التي تبلغ قيمتها 3000 دولار من ماركة "لويس فويتون"، على الأرض أثناء الإقلاع.

ووقع الحادث على متن رحلة مغادرة من مطار جيانغبي الدولي في الصين، حيث تم تصوير الموقف من قبل طيار آخر ونشره على منصة "Douyin" الصينية.
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وطلب طاقم الطائرة من الراكبة وضع الحقيبة تحت المقعد، كما تنص عليه قواعد السلامة، إلا أن المرأة رفضت وأصرت على وضع الحقيبة على المقعد المجاور لها.
 
 
 
 
وبعد تجاهلها لطلبات الطاقم واستمرارها في استخدام هاتفها المحمول، قرر الطيار العودة بالطائرة إلى بوابة الصعود. هناك، تدخلت الشرطة واحتجزت السيدة، بينما أبدى الركاب ارتياحهم وأعربوا عن دعمهم لإجراءات الطاقم من خلال الهتاف أثناء إخراجها من الطائرة. (lbci)

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