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منوعات
بلبلة خلال رحلة.. رفضت وضع حقيبتها الفاخرة على الأرض: وهذا ما حصل!
Lebanon 24
17-08-2024
|
12:33
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في حادثة غير مألوفة، اضطرت الشرطة لمرافقة امرأة صينية إلى خارج الطائرة بعد رفضها وضع حقيبة يدها الفاخرة، التي تبلغ قيمتها 3000 دولار ومن ماركة "لويس فويتون"، على الأرض أثناء الإقلاع.
ووقع الحادث على متن رحلة مغادرة من مطار جيانغبي الدولي، حيث تم تصوير الموقف من قبل طيار آخر ونشره على منصة "Douyin" الصينية.
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وطلب طاقم الطائرة من الراكبة وضع الحقيبة تحت المقعد، كما تنص عليه قواعد السلامة، إلا أن المرأة رفضت وأصرت على وضع الحقيبة على المقعد المجاور لها.
بعد تجاهلها لطلبات الطاقم واستمرارها في استخدام هاتفها المحمول، قرر الطيار العودة بالطائرة إلى بوابة الصعود. هناك، تدخلت الشرطة واحتجزت السيدة، بينما أبدى الركاب ارتياحهم وأعربوا عن دعمهم لإجراءات الطاقم من خلال الهتاف أثناء إخراجها من الطائرة. (lbc)
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