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منوعات
بعد استغراب ودهشة السكان... الكشف عن حقيقة "أجسام مجهولة" تضيء سماء كاليفورنيا (فيديو)
Lebanon 24
18-08-2024
|
04:20
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ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو دحض الكثير من التكهنات بين سكان ولاية كاليفورنيا الأميركية بعد مشاهدات واسعة النطاق لأجسام مجهولة في السماء.
وسجلت سماء ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظهور أضواء غامضة وسط غزارة في مشاهدات مماثلة هناك وسجلتها كاميرات الهواتف المحمولة لبعض السكان وسط دهشة واستغراب كبيرين.
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ومن بينها فيديو شديد الوضوح صوّره شاب مع والدته في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وهما يشاهدان أجساما مضيئة غير مألوفة في السماء وكانت تتحرك بطريقة غريبة لم يشهداها من قبل.
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ودفعت هذه المشاهدات إلى إبلاغ الكثيرين عنها وإغراق الإنترنت بقصص مماثلة عن رؤية أضواء لا يمكن تفسير أسبابها في سماء مناطق بالبلاد.
في المقابل، نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مشابه لما تم رصده من مكان آخر في سماء الولاية الأميركية ليتبين بوضوح أنها طائرات مسيرة أو ما شابه خلال احتفالات عادية على أحد الشواطئ.
بدوره، كتب ناشط عبر منصة "إكس" أن عددا من الأشخاص أبلغوا عن مشاهدات لأجسام طائرة مجهولة في منطقة بالمديل-لانكستر، مع وجود ما لا يقل عن 6 ظواهر مجهولة تسير بشكل متمايل في السماء وذلك في وقت مبكر من صباح يوم أمس السبت.
وأيضا، نشر أحد الناشطين فيديو يرصد فيه كتلة مضيئة تتحرك في السماء وقال في حديثه إنه يرى بالعين المجردة رغم رداءة الطقس والسماء التي تعج بالغيوم.
بدوره علق أحد المتابعين على الفيديو الأخير بأنه ربما يكون تجربة لطائرة من طراز جديد غير معروف. (روسيا اليوم)
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