فرحة تحوّلت إلى حزنٍ كبير... عروس تُوفيت قبل يوم من زفافها

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في واقعة مأسوية هزت قرية كوم النور في محافظة الدقهلية في مصر، تحوّلت ليلة الحناء لفتاة شابة تدعى هدير محمد شحتة، إلى ليلة حداد وبكاء بعد وفاتها المفاجئة. فبينما كانت الشابة العشرينية تستعد للاحتفال بزفافها، ووسط أجواء الفرح والاحتفال تعرضت لهبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى وفاتها.وأشارت الأنباء الأولية إلى أن هدير شعرت ببعض التعب بعد ليلة الحناء، وتدهورت حالتها الصحية بسرعة، مما استدعى نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة. (العربية)