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متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)

Lebanon 24
18-08-2024 | 15:32
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تصدت طفلة للص حاول سرقة متجر والدها متسلحة بعصا بيسبول، وفقاً لما وثّقته كاميرات المراقبة المثبتة في إحدى زوايا المتجر بمينيسوتا الأميركية.
 
وفي التفاصيل، كان والد الطفلة "ليو" يغلق متجره ليل السبت، حين اقتحمه اللص كونشوبهار موريل حاملاً مسدساً بيده، ثم وضعه على الطاولة، وطالبه بإعطائه كل المال الموجود في الصندوق، فرضخ الأب خوفاً على ابنته التي كانت بجانبه.
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لكن اللص واصل التهديد بقتل ابنته في حال لم يستجب لمطلبه، حسب ما نقلته "إندبندنت" البريطانية عن الأب.
 
وحاول ليو حماية ابنته بلكمه على وجه اللص منتهزاً فرصة وجود المسدس على الطاولة. في هذه اللحظات، انتهزت الطفلة الموقف وضربت اللص بعصا بيسبول، حتى سقط أرضاً بعدما وصلت إحدى الضربات على رأسه. (البيان)

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