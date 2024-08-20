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منوعات
ثلاجة تحتوي على بقايا بشرية.. اليكم ما فعله هذا الرجل بوالده
Lebanon 24
20-08-2024
|
00:30
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ألقت الشرطة القبض على رجل من ولاية تكساس الأميركية بعد العثور على جثة والده التي وضعها في الثلاجة داخل المرآب في منزله قبل أن ينتحل شخصيته أثناء التحدث مع الشرطة عبر الكاميرا.
وفي التفاصيل، حاول ضباط الشرطة التحدث مع مايكل غيبسون الذي ادعى أنه الشخص الذي تبحث السلطات عنه أي والده، بعدما أبلغ أفراد عائلته عن اختفائه.
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وتمكن أفراد عائلته من الدخول إلى المنزل لاحقاً حيث عثروا على ثلاجة مشبوهة تحتوي على بقايا بشرية متحللة، ما أدى إلى احتجاز غيبسون. (lbc)
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