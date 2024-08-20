ثلاجة تحتوي على بقايا بشرية.. اليكم ما فعله هذا الرجل بوالده

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ألقت الشرطة القبض على رجل من ولاية تكساس الأميركية بعد العثور على جثة والده التي وضعها في الثلاجة داخل المرآب في منزله قبل أن ينتحل شخصيته أثناء التحدث مع الشرطة عبر الكاميرا.وفي التفاصيل، حاول ضباط الشرطة التحدث مع مايكل غيبسون الذي ادعى أنه الشخص الذي تبحث السلطات عنه أي والده، بعدما أبلغ أفراد عائلته عن اختفائه.وتمكن أفراد عائلته من الدخول إلى المنزل لاحقاً حيث عثروا على ثلاجة مشبوهة تحتوي على بقايا بشرية متحللة، ما أدى إلى احتجاز غيبسون. (lbc)