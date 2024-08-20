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رغم بلوغه الـ95 عامًا.. مسن يتزوج حبيبته (صورة)

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:11
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تزوج رجل كيني يبلغ من العمر 95 عاما من حبيبته البالغة 90 عاما في عطلة نهاية الأسبوع، بعد ستة عقود من لقائهما الأول، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين.
وذكرت مؤسسة "سيتزن ديجيتل" الإعلامية الخاصة أن إبراهيم مبوغو عقد قرانه على تابيثا وانغي في حفل زفاف في كنيسة الأحد.
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ونُقل عن مبوغو قوله خارج الكنيسة في موكورويني، على بعد حوالى ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرق العاصمة الكينية نيروبي، "التقينا ووقعنا في الحب في عام 1960، هل تسمعون؟".
وعندما سُئلت وانغي عن سر هذه العلاقة، قالت لـ"سيتزن ديجيتل" "يجب عليكن أيتها النساء أن تحترمن أزواجكن، وإذا فعلتن ذلك، فسوف تعشن كما عشنا"، وأضافت "لا ترتكبن أي خطأ، وعندما تفعلن ذلك، فقط اعتذرن واطلبن المغفرة". (lbc)
رغم بلوغه الـ95 عامًا... مسن يتزوج حبيبته أخيرًا: &quot;جمعنا الحب منذ عام 1960&quot;!
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