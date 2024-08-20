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بيع قبعة إنديانا جونز الشهيرة بـ 630 ألف دولار في مزاد علني

Lebanon 24
20-08-2024 | 04:35
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في مزاد علني تم تنظيمه يوم أمس الاثنين في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، باع قبعة موصوفة بأنها أشهر قبعة ظهرت حتى الآن في فيلم سينمائي، بمبلغ قياسي بلغ 630 ألف دولار.
قبعة "فيدورا" الشهيرة، اعتمرها دين فيرانديني، البديل للممثل الأميركي هاريسون فورد في فيلم Indiana Jones and the Temple of Doom أو "إنديانا جونز ومعبد الهلاك" الذي أنتجته هوليوود في 1984.
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أما القبعة فصنعتها شركة Herbert Johnson Hat Company مزينة بحشوات من الرغوة والأحرف الأولى من اسم إنديانا جونزI، وكانت جزءًا من مجموعة شخصية لفيرانديني الذي توفي العام الماضي.
وجاء سعر البيع متجاوزا التقديرات، وهو ما عكس الشعبية الدائمة والحنين إلى سلسلة أفلام "إنديانا جونز" الشهيرة.
وباع المزاد الكثير من تذكارات الأفلام الهوليوودية الأخرى، منها أدوات من أفلام "حرب النجوم" كما ومن فيلم "هاري بوتر"، وأيضا بدلة ارتداها دانيال كريغ، في فيلم "جيمس بوند".
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