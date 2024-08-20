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قتل 42 امرأة ومنهن زوجته.. هروب قاتل متسلسل من مركز شرطة

Lebanon 24
20-08-2024 | 07:39
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أعلنت الشرطة الكينية أن رجلًا كان قد اعتقل للاشتباه في قتله عددًا من النساء وإلقاء جثثهن في محجر قديم، فر من مقر احتجاز في العاصمة نيروبي اليوم الثلاثاء.

وأُلقي القبض على كولينز جوميسي الشهر الماضي فيما يتصل بالعثور على ست جثث على الأقل ملفوفة في أكياس بلاستيكية في محجر كواريه الذي يستخدم الآن مكبًا للنفايات.
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وقالت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانجو إن جوميسي فر من مركز  جيجيري برفقة 12 مواطنًا إريتريًا.

وتقول الشرطة إن جوميسي اعترف بقتل 42 امرأة ومنهنّ زوجته، ولكن محاميه قال للمحكمة إنه تعرض للتعذيب لإرغامه على هذا الاعتراف، وينفي مسؤولو الادعاء تعرضه لسوء المعاملة.
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