Advertisement

منوعات

سقطت دراجته من أعلى جسر.. وفاة مروعة لأستاذ رياضيات يبلغ من العمر 38 عاماً (فيديو)

Lebanon 24
20-08-2024 | 11:11
A-
A+
Doc-P-1236696-638597744496446121.jpg
Doc-P-1236696-638597744496446121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الشاب عبد الرحمن الثويني وهو معلم رياضيات في إحدى مدارس القصيم في السعودية، وعمره 38 عاما بعد تعرضه لحادث سير في تركيا، إثر سقوط دراجته النارية من أعلى أحد الكباري بمنطقة تشايكارا في طرابزون.

وذكر المستشار الأمني والعقيد المتقاعد، د. عبدالرحمن العقلا عبر حسابه في منصة "إكس" مساء أمس الاثنين، أن الحادث وقع على طريق أوزونجول - شايكارا السريع في حوالي الساعة 22:00.

كما أضاف أنه وفقاً للمعلومات الواردة، فإن الدراجة النارية التي يقودها عبد الرحمن، خلال سفره من أوزونغول إلى مركز المنطقة، فشلت في تجاوز المنعطف واصطدمت بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق، ثم سقطت في الطريق من ارتفاع 8-10 أمتار.

وأوضح أن قوات الإطفاء والفرق الصحية التي وصلت إلى مكان الحادث، فور إخطار سائقي المركبات المارة، عثرت على جثة سائق الدراجة ملقاة أسفل الجسر في مجرى النهر.
 
Advertisement
 
 
كذلك أشار إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت بعد جهد كبير، من إخراج جثة عبد الرحمن عبد الله من مجرى النهر وإرسالها إلى معهد طرابزون للطب الشرعي.

في حين رثاه عدد كبير من الطلاب، معبرين عن حزنهم لفقدانه. وكتب أحد الطلبة ويدعى عبد العزيز بتغريدة على حسابه في "إكس": "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله معلمي سابقًا الأستاذ عبد الرحمن الثويني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، والله يعوض شبابه بالجنة".

كما أكد أنه "كان معلمًا مميزا، حببه بالرياضيات وكان دائما الابتسام". وختم قائلا "تعامله معي ومع زملائي أكثر من رائع. من خيرة المعلمين الذين علموني. دعواتكم له".(العربية)

منوعات

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:30 | 2024-08-20
07:39 | 2024-08-20
05:38 | 2024-08-20
04:35 | 2024-08-20
04:11 | 2024-08-20
02:14 | 2024-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24