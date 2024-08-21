في إندونيسيا.. العثور على بقايا امرأة داخل جوف تمساح

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أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أنها عثرت على بقايا امرأة في جوف تمساح، مشيرة إلى أن السلطات المحلية قضت على الحيوان إثر شق بطنه لسحب أجزاء من الضحية.وكانت حليمة راهاكباو، البالغة من العمر 54 عاما، تسبح في نهر قرب قرية والي في جزر الملوك في شرق إندونيسيا عندما التهمها تمساح.وأوضح أحد جيران الضحية، رستم إلياس، أن أقاربها وأصدقاءها بدأوا بالبحث عنها بعدما تأخرت في العودة للمنزل.وبعدما عثروا على صندل وأطراف جثة تطفو على النهر، أبلغ هؤلاء الشرطة، فتدخلت وحددت موقع التمساح وقضت عليه.وقال ضابط في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "السكان اضطروا إلى فتح بطن التمساح لإزالة أجزاء من جثة الضحية".