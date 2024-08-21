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منوعات
في إندونيسيا.. العثور على بقايا امرأة داخل جوف تمساح
Lebanon 24
21-08-2024
|
05:47
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أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أنها عثرت على بقايا امرأة في جوف تمساح، مشيرة إلى أن السلطات المحلية قضت على الحيوان إثر شق بطنه لسحب أجزاء من الضحية.
وكانت حليمة راهاكباو، البالغة من العمر 54 عاما، تسبح في نهر قرب قرية والي في جزر الملوك في شرق إندونيسيا عندما التهمها تمساح.
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وأوضح أحد جيران الضحية، رستم إلياس، أن أقاربها وأصدقاءها بدأوا بالبحث عنها بعدما تأخرت في العودة للمنزل.
وبعدما عثروا على صندل وأطراف جثة تطفو على النهر، أبلغ هؤلاء الشرطة، فتدخلت وحددت موقع التمساح وقضت عليه.
وقال ضابط في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "السكان اضطروا إلى فتح بطن التمساح لإزالة أجزاء من جثة الضحية".
وأوضح رستم إلياس أن "التمساح كان كبيرا جدا، بطول يناهز 4 أمتار".
ولم تتمكن الشرطة ولا سكان القرية من التعرف على نوع التمساح.
وقضى عامل منجم يبلغ 63 عاما الأحد بعد أن هاجمه تمساح في نهر بجزيرة بانغكا قبالة الساحل الشرقي لسومطرة.
يؤوي الأرخبيل الإندونيسي أنواعا شتى من الحيوانات الغريبة بما يشمل تماسيح تهاجم البشر باستمرار. (سكاي نيوز)
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