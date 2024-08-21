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منوعات
فقدت ساقيها بسبب لدغة "بعوض" (صورة)
Lebanon 24
21-08-2024
|
15:25
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اضطرت جدة لثلاثة عشر حفيدًا لبتر ساقيها بعد أن تعرضت للدغة بعوض أثناء تواجدها في حديقتها.
جوزي رولي، البالغة من العمر 69 عامًا، كانت تعتني بنباتاتها في أيلول من العام الفائت في خليج بانتري، كورك، أيرلندا، عندما شعرت بلدغة في ساقها اليسرى.
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في البداية، لاحظت جوزي، وهي بستانية متحمسة، وجود علامتين حمراوين على ساقها قبل النوم، ولم توليهما الكثير من الاهتمام حيث اعتقدت أنهما مجرد لدغة بعوض. لكن في غضون أيام، تحولت هذه العلامات إلى تقرحات "شنيعة".
بعد أن فشلت دورتان من المضادات الحيوية في علاجها، نُقلت جوزي إلى المستشفى، حيث جرب الأطباء استخدام أربطة ضغط وثلاث جولات من العلاج بالعلق لمحاربة العدوى.
ومع ذلك، أدى استخدام الأربطة الضاغطة إلى إبطاء الدورة الدموية، مما تسبب في تحول أصابع قدميها إلى اللون الأسود، واضطر الأطباء في النهاية إلى بتر ساقيها فوق الركبة.
(lbc)
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