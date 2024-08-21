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في السعودية.. بيع أغلى صقر لهذا العام في "مزاد الرياض"

Lebanon 24
21-08-2024 | 23:49
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تم بيع أغلى صقر لهذا العام، بمبلغ 400 ألف ريال سعودي، وذلك في المزاد الذي أقيم، مساء أمس الأربعاء، في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم شمال العاصمة السعودية الرياض، بحضور السفير الأميركي لدى المملكة مايكل راتني.
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وعرضت مزرعة Pacific Northwest Falcons الأميركية صقرين على منصة المزاد، وبِيع الصقران بقيمة 486 ألف ريال، حيث جاءت بداية الليلة بالصقر الأول فرخ مثلوث جير (سوبر وايت)، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال، وتم بيعه بمبلغ 86 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني والأخير فرخ مثلوث جير (ألترا وايت)، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 400 ألف ريال سعودي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، يوفر المزادُ منصة موثوقة وفريدة من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.

ويسهم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، حيث يقام بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 19 دولة حول العالم.(سكاي نيوز)

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