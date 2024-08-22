رفض النزول من رحلة جوية بسبب رأسه الملطخ بالدماء... اليكم ما حصل

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تم القبض على رجل وزوجته في مطار فلوريدا بأميركا الثلاثاء، بعد رفضهما النزول من رحلة تابعة للخطوط الجوية الأميركية، وذلك بسبب قلق الطاقم بشأن حالة الرجل الصحية.وبدأت القصة عندما لاحظ الطاقم أن رأس الرجل كان ملطخًا بالدماء، مما أثار مخاوفهم من مخاطر بيولوجية محتملة.ووفقًا لتقارير محلية، تم اقتياد الزوجين، مكبلي اليدين، من على متن الطائرة المتجهة إلى لاس فيغاس في مطار ميامي الدولي.الرجل، أوجينيو إرنستو هيرنانديز غارنييه، البالغ من العمر 27 عامًا، صعد إلى الطائرة بضمادة بالكاد تغطي جرحًا على رأسه، والذي يبدو أنه نتيجة لعملية زرع شعر، بحسب مقطع فيديو مباشر بثته زوجته على تيك توك.وطلب منه أفراد الطاقم تنظيف الجرح وتغيير الضمادة، لكنه أبلغهم بأنه لا يملك ضمادات إضافية. وبعد ذلك، أُبلغ بأنه يجب عليه مغادرة الطائرة بسبب مخاوف تتعلق بحالته الطبية واحتمال التلوث داخل المقصورة، وفقًا لسجلات الاعتقال التي استعرضتها محطة الأخبار المحلية.وأشارت الشرطة إلى أن الزوجة، يوسليديس بلانكا لويولا، البالغة من العمر 32 عامًا، رفضت الامتثال أيضًا. وبحسب التقرير، قالت لويولا إنه إذا لم يكن بإمكانها وزوجها السفر، فلن يتمكن أي شخص آخر من ذلك أيضًا. عندئذٍ، استدعى طاقم الخطوط الجوية الأميركية الشرطة، التي صعدت إلى الطائرة وأمرت الزوجين بمغادرتها. (lbc)