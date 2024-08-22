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ذهب مع إخوته ولم يعد.. طفل فُقد لـ 4 أيام في الغابة: اليكم ما حصل

Lebanon 24
22-08-2024 | 15:30
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عُثر على طفل يبلغ ستة أعوام كان مفقودا منذ أربعة أيام حيا في غابة بمنطقة جبلية بشمال فيتنام، على ما أفادت الشرطة الخميس.
وأُبلِغ عن اختفاء لام السبت عندما لم يعد مع إخوته من احتفال عائلي في مقاطعة ين باي الشمالية.
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وقال مسؤول الشرطة لوكالة فرانس برس "قيل لنا إن الصبي متعب. لقد أعطوه شيئا ليأكله وأجروا له فحوصا صحية. إنه بخير الآن".
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن رجلاً سمع بكاء ووجد الصبي المنهك في الغابة، مغطى بالطين، جالسا وسط شجيرة كسافا.
ووفقا لوسائل الإعلام نفسها، أوضح لام أنه ضل طريقه في الغابة، وأنه كلما مشى أكثر، تاهَ أكثر. وقال إنه من أجل البقاء على قيد الحياة، كان يشرب الماء من جدول ويقطف أوراق الشجر والفواكه البرية.
وقال شرطي رفض الافصاح عن اسمه في تصريح لوكالة فرانس برس إن الشرطة في بلدة لام جيانغ بدأت عملية بحث بعد اختفاء الطفل، وأفرغت مثلا إحدى البرك من المياه خشية أن يكون الصبي سقط فيها.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أكثر من 200 شخص شاركوا في عملية البحث. (lbc)
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