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ظلّ 5 أشهر في داخله... مريض خضع لعمليّة جراحيّة لاستخراج هاتف من معدته (صورة)

Lebanon 24
23-08-2024 | 00:19
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نجح فريق طبي في استخراج "هاتف محمول" ظل في معدة مصري 5 أشهر.

وفي هذا السياق، أعلن عميد كلية الطب في جامعة طنطا شمال مصر الدكتور أحمد غنيم عن نجاح فريق طبي بوحدة المناظير بقسم الأمراض الباطنة في الكلية فى استخراج هاتف محمول من معدة مريض، وذلك داخل وحدة الطوارئ.
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وأشار إلى أن الأشعة أظهرت وجود الهاتف داخل المعدة، وتم إجراء منظار على البطن استمر لمدة ساعة، موضحا أنه تم إخراجه من بطن المريض الذى غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية. (العربية)
 
 
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