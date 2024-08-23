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منوعات
أب وأم تركا طفلهما الرضيع وحده في المنزل.. وهذا ما حصل!
Lebanon 24
23-08-2024
|
11:30
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أفادت السلطات الأميركية أن طفلًا حديث الولادة توفي بعد أن تعرض لهجوم من كلبين في علية منزل في روتشستر، بينما كان والداه المراهقان خارج المنزل.
سولامين هوكينز وأناستازيا ويفر، وكلاهما يبلغ من العمر 19 عامًا، دفعا ببراءتهما من تهم القتل غير العمد يوم الخميس، بعد أن تركا طفلهما البالغ من العمر ثلاثة أشهر بمفرده في المنزل بينما كانا يدخنان الماريجوانا في الخارج.
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ووفقًا لشرطة روتشستر، وقع الحادث المؤلم في 3 آب عندما ترك الوالدان صغيرهما، سولامين هوكينز جونيور، على أرضية العلية قبل أن يخرجا لتناول الطعام.
يُزعم أن الزوجين غابا لمدة تصل إلى ساعة، وخلال ذلك الوقت، هاجم أحد كلابهما من نوع "بيتبول" أو كلاهما الطفل الرضيع.
عندما عاد الوالدان إلى المنزل، وجدا طفلهما مصابًا بجروح خطيرة. نقل الطفل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة هناك نتيجة للإصابات الشديدة التي تعرض لها. (lbc)
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