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منوعات
ذهبت لممارسة "اليوغا" ثم حلّت الكارثة.. اليكم ما حصل معها
Lebanon 24
24-08-2024
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أصيبت امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً بالشلل من الرقبة إلى أسفل الجسم أثناء ممارستها رياضة اليوغا.
وكانت آبي وايس، من ولاية كاليفورنيا الأميركية، تحب ممارسة رياضة اليوغا وكانت شغوفة بشكل خاص برياضة الأكرويوغا التي تجمع بين اليوغا والألعاب البهلوانية.
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وحاولت وايس القيام بحركة جديدة أثناء ممارستها رياضة الأكرويوغا إلا أنها سقطت، ما أدى إلى اصابتها بالشلل.
ومن جهته، قال والد وايس إن ابنته كانت مولعة برياضة الأكرويوغا، مضيفاً أنها "تشعر وكأنها ترتدي سترة مستقيمة ولا قدرة لديها على الحركة".
ولفت والد وايس إلى أنها تقيم الآن معه ومع والدتها في شيكاغو بالإضافة إلى أنها تخضع أيضاً لإعادة تأهيل في منشأة طبية قريبة. (lbc)
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