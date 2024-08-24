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فنون ومشاهير

حادثة لا تُصدق.. مقتل فنان عربي على يد شقيق زوجته وبتحريض منها! (صور)

Lebanon 24
24-08-2024 | 01:53
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قُتل فنان عراقي على يد شقيق زوجته بتحريض منها ومن والدها، في حادثة هزت الشارع العربي.

وتحوّلت جريمة قتل الفنان براق المهنا إلى قضية رأي عام في العراق، بعد تكشف تفاصيلها المروّعة.

وأفاد مصدر أمني، بمقتل الفنان بنيران نسيبه نتيجة خلافات عائلية في منطقة الزعفرانية غربي العاصمة بغداد.
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وبحسب التحقيقات في واقعة قتل الفنان براق المهنا، أقدم شخص مسلح يستقل دراجة نارية على قتل مواطن بعدما ضرب النار على عجلته، ما أسفر عن مقتله في الحال.
 
 
 
 
 
وأظهر البحث الجنائي أن الضحية هو المطرب العراقي براق المهنا، وثبُت بعد ذلك أن القاتل هو شقيق زوجة المجنى عليه ويعود لخلافات عائلية، إذ قام الجناة بضرب براق وكسر أسنانه قبل أن يردوه قتيلاً.

شقيق براق المهنا كشف في تصريحات للصحف المحلية العراقية تفاصيل عن الواقعة قائلًا:"ذهب براق لرؤية أطفاله.. لكن تبين وجود خلاف بينه وبين أشقاء زوجته أدى لتكسير اسنانه.. وعند خروجه من منزلهم كان شقيق زوجته قد نصب كمينا له ليرديه قتيلا برصاصة خرجت من قلبه.. بهذه الطريقة مات براق وترك الحسرات على شبابه في قلب أهله".

وألقت السلطات العراقية القبض على والد القاتل وزوجة المجنى عليه لكونهما من حرضا على عملية القتل، بعد ما قاما بالاتصال به واستدراجه.(لها)



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