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فنون ومشاهير

نجم عالمي يُرزق بمولوده الأول.. وصورته تحصد 8 ملايين "إعجاب" بـ 4 ساعات فقط

Lebanon 24
24-08-2024 | 04:07
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كشف نجم البوب الكندي جاستن بيبر، أمس الجمعة، عن ولادة جاك بلوز، نجله من عارضة الأزياء الأميركية هيلي بيبر، في منشور عبر منصة إنستغرام سرعان ما حصد الملايين من علامات الإعجاب.

ونشر المغني، البالغ من العمر 30 عاماً، صورة لقدم طفل حديث الولادة وأرفقها بتعليق "أهلا بك في بيتك، جاك بلوز بيبر". وفي غضون 4 ساعات فقط من نشرها، حصدت الصورة أكثر من 8 ملايين علامة إعجاب، ومئات آلاف التعليقات.
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وكان النجمان أعلنا في أيار الماضي أنهما ينتظران مولوداً، ونشرا عبر انستغرام حينها سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو تظهر هيلي بيبر، وهي عارضة أزياء ورائدة أعمال تبلغ من العمر 27 عاماً، مرتديةً فستاناً من الدانتيل الأبيض، وتضع يدها على بطنها الذي كبر بفعل الحمل.

وجاك بلوز هو الطفل الأول للزوجين، بحسب موقع "تي ام زي" المتخصص بأخبار المشاهير.

وبعدما سطع نجمه عام 2009، طرح جاستن بيبر سلسلة من الأغاني الناجحة، بينها "بايبي" و"سامبادي تو لاف". وبات أحد المغنيين الأكثر استقطاباً للمستمعين على الإطلاق.
 
 
 
 
أما هيلي بيبر، ابنة الممثل ستيفن بالدوين، فعملت عارضة أزياء لدى ماركات بارزة، من بينها "رالف لوران" و"تومي هيلفيغر"، وأسست ماركتها الخاصة رود (Rhode) لمستحضرات التجميل.

ومنذ الإعلان عن الحمل، شارك الزوجان صوراً معاً وصوراً لهايلي بيبر تظهر بطنها المنتفخ (العربية).



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