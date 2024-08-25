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شابة تعيش كابوساً في رحلة سياحية.. اليكم ما حصل معها

Lebanon 24
25-08-2024 | 04:22
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قتل رجل فتاة بدأ بمواعدتها عبر تطبيق المواعدة الشهير "تيندر" وذلك بعد قدومها إلى جزيرة موريشيوس الاستوائية.
وفي التفاصيل، كشف تشريح جثة الأستاذة الجامعية "زاليا شاميغولوفا" العشرينية أنها تعرّضت لجروح بليغة عدة في صدرها، كما أنه تم قطع لسانها "حتى لا تتمكن من طلب المساعدة".
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وبحسب تقارير روسية، أُلقي القبض على المهندس العشريني بوريافيرسينغ سوندور إذ اعترف الأخير أنه أقدم على قتل الشابة التي تعرّف عليها عبر تطبيق المواعدة "تيندر".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ما زالت تقوم بالبحث عن الأجزاء الباقية من الجثة المفقودة وملابسها.
ورجح المحققون أن القاتل كان ينوي تقطيع جثة الشابة، لكنه دفن جزءًا منها في قبر مؤقت على الجزيرة.
وذكر تقرير أن المشتبه به "ذهب لأخذ الشابة الروسية في جولة سياحية على الجزيرة، ولكنه أُصيب بنوبة من الغضب والغيرة ما أدى إلى قتلها بوحشية قبل أن يجردها من ملابسها ويدفن أجزاء من جثتها. (lbc)
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