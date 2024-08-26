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منوعات

في عيد ميلادها 102.. مسنة تحتفل بطريقة مجنونة! (فيديو)

Lebanon 24
26-08-2024 | 10:36
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احتفلت امرأة بريطانية الأحد بعيد ميلادها الثاني بعد المئة بالقفز بالمظلة من طائرة، في خطوة قالت إنها تأمل في أن تلهم سائر المسنين للحفاظ على النشاط البدني.
 
وقالت مانيت بايلي إن القفزة كانت "مخيفة بعض الشيء"، مضيفة "علي الاعتراف بأنني أغلقت عينيّ بقوة".
 
وأوضحت بايلي أنها تريد فقط "من الأشخاص الآخرين الذين يقتربون من الثمانين والتسعين من العمر ألا يتخلوا عن أي شيء. فقط استمروا".
 
وهذه ليست المرة الأولى التي تخوض فيها المسنة المتحدرة من قرية بنهال غرين في شرق إنجلترا تحديا من هذا النوع.
 
فقبل عامين، قادت سيارة "فيراري" على حلبة سيلفرستون للسباقات بسرعة 210 كيلومترات في الساعة للاحتفال بعيد ميلادها المئة. (الاتحاد)
 
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