استراليا تسجل أعلى درجة حرارة في فصل الشتاء

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سجلت أستراليا الاثنين درجة حرارة هي الأعلى في فصل الشتاء وصلت إلى 41,6 درجة مئوية في قسم من ساحلها الشمالي الغربي الوعر والنائي.وقال متحدث باسم مكتب الأرصاد لوكالة فرانس برس إن القراءة سجّلت "أعلى درجة حرارة في آب لأي مكان في أستراليا" و"أعلى درجة حرارة قياسية جديدة في أنحاء أستراليا لأي من أشهر الشتاء".وتظهر البيانات الرسمية أن متوسط درجات الحرارة في أستراليا يرتفع بشكل مطرد، إذ أدى تغير المناخ إلى تأجيج حرائق الغابات الشديدة والفيضانات والجفاف وموجات الحر.وبينما تم "تأكيد الرقم القياسي بشكل أولي"، لا يزال يتعين على العلماء التأكد من أن القراءة لم تكن نتيجة خطأ محلي أو عطل قبل إدخال الرقم رسميا في سجلات الأرقام القياسية.وتم تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ 41,2 درجة مئوية في آب 2020 في ويست روباك المجاورة.ويُذكر أن فصل الشتاء في أستراليا يمتد من بداية حزيران حتى نهاية آب، وحوالي 18 بالمئة من البلاد عبارة عن صحراء، ومن المعتاد تسجيل حرارة مرتفعة جدا بعيدا عن المناطق المعتدلة.وسبق أن توقع علماء المناخ بأن عام 2024 سيكون الأكثر حرا على الكرة الأرضية على الإطلاق. (lbc)