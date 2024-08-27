31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
محاكمة بلوغر شهيرة وطليقها بتهمة النصب والاحتيال (صورة)
Lebanon 24
27-08-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم، محاكمة البلوغر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال.
وكانت قررت جهات التحقيق إحالة البلوغر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال.
Advertisement
استمعت النيابة في مصر لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل)، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما كادت أنّ تخسر حياتها قبل 3 سنوات.. ممثلة لبنانيّة تتعرّض لحادث جديد إليكم هذا الفيديو
Lebanon 24
بعدما كادت أنّ تخسر حياتها قبل 3 سنوات.. ممثلة لبنانيّة تتعرّض لحادث جديد إليكم هذا الفيديو
10:00 | 2024-08-26
26/08/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سحرته بجمالها.. نيمار يُثير الجدل بنظراته لإعلامية سعودية شهيرة وفيديو يوثق
Lebanon 24
سحرته بجمالها.. نيمار يُثير الجدل بنظراته لإعلامية سعودية شهيرة وفيديو يوثق
14:50 | 2024-08-26
26/08/2024 02:50:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
Lebanon 24
إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"
01:45 | 2024-08-27
27/08/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (صورة)
12:00 | 2024-08-26
26/08/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وينو خطيبك يضبك؟".. ابنة عاصي الحلاني ترقص وتغني بحفلة لوالدها بدون "عريسها" (فيديو)
Lebanon 24
"وينو خطيبك يضبك؟".. ابنة عاصي الحلاني ترقص وتغني بحفلة لوالدها بدون "عريسها" (فيديو)
12:34 | 2024-08-26
26/08/2024 12:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:18 | 2024-08-27
بدأت بالإنتشار... تحذير سكان 3 ولايات أميركية من عناكب سامة
02:15 | 2024-08-27
محاكمة مضيفة طيران متهمة بقتل ابنتها.. اليكم التفاصيل
00:30 | 2024-08-27
"زوجتي انهالت علي بالضرب وتسببت لي بإصابات بالغة".. عراك بين رجل وزوجته لهذا السبب
23:03 | 2024-08-26
برجك اليوم
15:42 | 2024-08-26
حادثة تهزّ دولة عربية.. رجل يقتحم حمّامًا شعبيًا للنساء ويطعن زوجته بالسكين!
15:13 | 2024-08-26
ضرب ابنها فحاولت الإنتقام منه.. امرأة تدهس طفلا عمدا بسيارتها وهذه حالته الصحية (فيديو)
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
27/08/2024 13:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
27/08/2024 13:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
27/08/2024 13:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24