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أنفقت 65 ألف دولار... عائلة تستغيث بهيئة حكومية لإبعاد ابنتها عن "تيك توك"

Lebanon 24
28-08-2024 | 07:58
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لجأت عائلة في الكويت إلى هيئة حكومية معنية بالجرائم الإلكترونية، لمساعدتها على إقناع ابنتها بالتوقف عن إنفاق الأموال على "تيك توك"، بعد أن بلغ مصروفها نحو 65 ألف دولار.

وكشف مسؤول في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت، عن قصة الفتاة، وقال إن إدارته استعانت بخبراء نفسيين للتعامل مع القضية. (روسيا اليوم)
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