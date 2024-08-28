تعرضت لطعنة سكين.. اعتداء مروع يواجه سائحة في أحد المطارات (صورة)

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تعرضت ميليسا مولدين، أثناء انتظارها في مطار نيوجورسي، لطعنة سكين من قبل المدعو شيونغ جين.وفي التفاصيل، سارع رجال الأمن لإلقاء القبض على المشتبه به الذي تبين لاحقًا أن سجله حافل بالجرائم المختلفة، كما أنه لم يسبق للضحية أن تعرفت عليه من قبل.وقال رجال الشرطة إن الهجوم وقع في صالة المغادرة في مبنى الركاب في مطار نيوجيرسي عند حوالي الساعة الخامسة مساءً، وذلك بعد 8 أيام من انتهاء عقوبة المشتبه به بالسجن لمدة 3 سنوات تقريبًا.وشاركت مولدين صورًا للجرح على وجهها الذي تطلب 14 غرزة طبية، وشرحت أنها كانت تزور نيوجيرسي لحضور حفل زفاف ولكنها لم تتوقع أن تتعرض "لهجوم عنيف" أثناء مغادرتها. (lbc)