تلميذ ضربها بشماعة الملابس.. فأُصيبت بالعمى (صورة)

أصيبت مساعدة مديرة مدرسة بالعمى في إحدى عينيها بعد أن ألقى أحد الطلاب عليها شماعة ملابس أثناء مشادة كلامية.

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وحسب المعلومات، وقعت الحادثة في 15 آب في مدرسة كولينز المتوسطة في كورسيكانا بولاية تكساس، عندما كان الطالب البالغ من العمر 11 عامًا يحاول مهاجمة طفل آخر. وعندما مدت المساعدة يدها للمساعدة، ألقى الطالب عليها أولاً كراسي، لكنها تفادتها. وفي وقت لاحق، ألقى الطالب شماعة، اخترقت عين المديرة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.وكشفت مساعدة المديرة: "دخلت الشماعة في عيني اليمنى وأخرجتها. أمسكت بوجهي بينما كان الدم يتدفق من رأسي وخرجت من باب الفصل".وأضافت الصحيفة أنه بسبب خطورة الإصابة، تم نقلها جواً من بلدة صغيرة في شمال تكساس إلى دالاس لتلقي العلاج الطبي الفوري.وأضافت: "لقد قرر الأطباء أنني مصابة بالعمى، وسوف أضطر إلى إجراء عملية جراحية إضافية لإصلاح جفني، وأنا أدعو الله أن تحدث معجزة". (News18)