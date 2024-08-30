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فنون ومشاهير

ارتكب جريمة مروّعة جدّاً... الحكم على نجل فنان شهير بالسجن مدى الحياة

Lebanon 24
30-08-2024 | 02:31
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قضت محكمة تايلاندية بالسجن مدى الحياة على نجل الممثل الإسباني الشهير رودولفو سانشو، بعد إدانته بقتل جراح كولومبي وتقطيع جثته، وفقا لما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وكان الادعاء العام في تايلاند قد اتهم دانييل سانشو برونشالو البالغ من العمر 30 عاما، والذي تعمل والدته سيلفيا برونشالو أيضًا كممثلة، بتهمة قتل الطبيب إدوين أرييتا أرتيغا، في اب من العام الماضي.
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والتقى الرجلان في جزيرة كوه فانجان التايلاندية، من أجل حضور احتفال شهري بـ"القمر المكتمل"، حيث يرقص المشاركون طوال الليل على الشاطئ. 

وخلال المحاكمة، اتهم ممثلو الادعاء سانشو، وهو طاهٍ ينشر مقاطع فيديو للطهي على موقع يوتيوب، بشراء سكاكين ومنشار قبل مقابلة أرييتا، وهو جراح يبلغ من العمر 44 عامًا يقيم في شمال كولومبيا. 
ووفقا للتحقيقات، فقد قتل سانشو الطبيب، قبل أن يلقي بعض أجزاء الجثة في مكب نفايات في الجزيرة، في حين ألقى أجزاء أخرى في البحر. (الحرة)
 
 
 
نجل الممثل المدان يبلغ من العمر 30 عاما

فنون ومشاهير

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