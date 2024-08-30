Advertisement

منوعات

"الحب في الهواء"... شابة تعرض الزواج على رجل في الطائرة

Lebanon 24
30-08-2024 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1240855-638606351712206246.jpg
Doc-P-1240855-638606351712206246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت شابة هندية بتقديم عرض زواج لرجل تحبه، على متن طائرة خطوط "إنديغو"، ونشرت مقطع العرض تحت عنوان "الحب في الهواء".

وقالت الشابة "شيفا مورورا، إنها أرادت مفاجأة حبيبها "أموليا غويال"، بطريقة فريدة من نوعها، وأضافت: "خطرت هذه الفكرة في ذهني، لم أكن متأكدة من أنهم سيسمحون لي بهذا على متن الطائرة، ولكن حدث الأمر، أقدم الشكر للطاقم والشركة، وأصدقائي الذين ساعدوني في التخطيط لكل شيء".
Advertisement

وقبل الشاب العرض فوراً وسط تصفيق الحضور، فيما جثت الفتاة على ركبتيها ورفع الركاب خلفها أورقاً كتب عليه "هل تقبل الزواج مني؟"،  وأعلن الطاقم عبر الميكروفون أن حدثاً مهماً يحدث الآن. 

وأثار المقطع الذي شاهده نحو نصف مليون شخص تفاعلاً واسعاً، وفيما تمنى معلقون لهما التوفيق، رأى آخرون أنه لم يكن من اللائق أن تركع الشابة لتقدم عرض زواج، وكان المفترض أن يكون الأمر بالعكس.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:46 | 2024-08-30
07:29 | 2024-08-30
06:39 | 2024-08-30
04:07 | 2024-08-30
03:03 | 2024-08-30
02:31 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24