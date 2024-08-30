"الحب في الهواء"... شابة تعرض الزواج على رجل في الطائرة

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قامت شابة هندية بتقديم عرض زواج لرجل تحبه، على متن طائرة خطوط "إنديغو"، ونشرت مقطع العرض تحت عنوان "الحب في الهواء".وقالت الشابة "شيفا مورورا، إنها أرادت مفاجأة حبيبها "أموليا غويال"، بطريقة فريدة من نوعها، وأضافت: "خطرت هذه الفكرة في ذهني، لم أكن متأكدة من أنهم سيسمحون لي بهذا على متن الطائرة، ولكن حدث الأمر، أقدم الشكر للطاقم والشركة، وأصدقائي الذين ساعدوني في التخطيط لكل شيء".وقبل الشاب العرض فوراً وسط تصفيق الحضور، فيما جثت الفتاة على ركبتيها ورفع الركاب خلفها أورقاً كتب عليه "هل تقبل الزواج مني؟"، وأعلن الطاقم عبر الميكروفون أن حدثاً مهماً يحدث الآن.وأثار المقطع الذي شاهده نحو نصف مليون شخص تفاعلاً واسعاً، وفيما تمنى معلقون لهما التوفيق، رأى آخرون أنه لم يكن من اللائق أن تركع الشابة لتقدم عرض زواج، وكان المفترض أن يكون الأمر بالعكس.