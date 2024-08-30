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طلبت الطلاق بعد رحلة شهر العسل.. والسبب ما فعله الزوج في الطائرة!

Lebanon 24
30-08-2024 | 12:30
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كشف المحامي عبدالعزيز اليحيى عن قضية مطروحة حاليًا في المحاكم بالكويت، حيث طلبت زوجة الطلاق من زوجها بعد رحلة شهر العسل، بسبب حجزه لمقعده في درجة الأعمال (البزنس) بينما حجز لها مقعدًا في الدرجة السياحية.
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وأوضح المحامي اليحيى أن الزوج قام بحجز الرحلة قبل الزفاف كجزء من مفاجأة خطط لها لشهر العسل، دون إبلاغ الزوجة. لكن المفاجأة تحولت إلى صدمة لها عندما اكتشفت داخل الطائرة أن زوجها يجلس في درجة الأعمال بينما يجلسها في الدرجة السياحية، على الرغم من أن المقعد المجاور له كان خاليًا.
ووفق شبكة مباشر نيوز الاخبارية، اعتبرت الزوجة هذا التصرف إهانة لها، مما دفعها لرفع دعوى طلاق للضرر.
وسأل المحامي اليحيى المتابعين عن رأيهم في تصرف الزوجة بطلب الطلاق، وهل كان من الأفضل أن تحاول التفاهم مع زوجها والاستمرار في الزواج؟
(lbc)
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