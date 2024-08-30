رحلة سياحية تتحول إلى مأساة في اسبانيا

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توفي سائح بريطاني يبلغ من العمر 59 عاماً قبالة سواحل لانزاروت في اسبانيا أثناء ممارسته رياضة الغوص.وساعد قسم الطوارئ الرجل الذي واجه صعوبات في خليج رملي صغير يسمى بلايا تشيكا في منتجع بويرتو ديل كارمن السياحي.وحاول المسعفون انعاش الرجل بعد اخراجه من الماء إلا أنهم اكتشفوا اصابته بسكتة قلبية وأعلنوا وفاته في مكان الحادث.ومن جهتها، قالت مصادر الشرطة إن الرجل البريطاني يعاني من "مشاكل صحية". (lbc)