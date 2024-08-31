Advertisement

منوعات

مصر.. إصابة 3 سياح بمشاجرة مع عامل فندق

Lebanon 24
31-08-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1240946-638606551413657924.jpg
Doc-P-1240946-638606551413657924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، مساء الجمعة، بوقوع مشاجرة بين عامل بأحد فنادق طابا وعدد من السائحين.
ونفى مصدر أمني مسؤول ما تم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية حول وقوع حادث طعن  لأحد مواطنيها بمدينة طابا بجنوب سيناء.
Advertisement
وأوضح أن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48 بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل.
وتابع: "أسفرت المشاجرة عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة وكذا ثلاثة عاملين مصريين آخرين وإصابة 3 من السائحين عرب 48 وتم نقل الجميع للمستشفى لتلقي العلاج".
هذا ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن شهود عيان قولهم: "لا يوجد قتلى أو جرحى وما جرى مشاجرة بين بعض العاملين في أحد فنادق طابا وعدد من السائحين".
(سكاي نيوز)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:38 | 2024-08-30
23:00 | 2024-08-30
15:00 | 2024-08-30
12:30 | 2024-08-30
10:46 | 2024-08-30
10:17 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24