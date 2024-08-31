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منوعات
مصر.. إصابة 3 سياح بمشاجرة مع عامل فندق
Lebanon 24
31-08-2024
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أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، مساء الجمعة، بوقوع مشاجرة بين عامل بأحد فنادق طابا وعدد من السائحين.
ونفى مصدر أمني مسؤول ما تم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية حول وقوع حادث طعن لأحد مواطنيها بمدينة طابا بجنوب سيناء.
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وأوضح أن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48 بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل.
وتابع: "أسفرت المشاجرة عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة وكذا ثلاثة عاملين مصريين آخرين وإصابة 3 من السائحين عرب 48 وتم نقل الجميع للمستشفى لتلقي العلاج".
هذا ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن شهود عيان قولهم: "لا يوجد قتلى أو جرحى وما جرى مشاجرة بين بعض العاملين في أحد فنادق طابا وعدد من السائحين".
(سكاي نيوز)
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