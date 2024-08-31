داخل إحدى الحدائق.. شاهدوا ماذا فعل ابن الـ 33 عاما (صور)





وقال نيوبولد، البالغ من العمر 33 عامًا، إنه شعر بالذنب حقا بسبب السرقة التي ارتكبها، عندما كان ذاهبًا مع صديقه لشراء خزانة.

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وأمسك نيوبولد بالتمثال فورا ووضعه في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة قبل أن ينطلق بعيدًا، كما التقط أحد المواطنين صورة للغوريلا عندما كان موضوعًا في العربة واتصل بالشرطة. سرق ماثيو نيوبولد تمثال الغوريلا "غاري" من حديقة في ملبورن الأسترالية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.وقال نيوبولد، البالغ من العمر 33 عامًا، إنه شعر بالذنب حقا بسبب السرقة التي ارتكبها، عندما كان ذاهبًا مع صديقه لشراء خزانة.وأمسك نيوبولد بالتمثال فورا ووضعه في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة قبل أن ينطلق بعيدًا، كما التقط أحد المواطنين صورة للغوريلا عندما كان موضوعًا في العربة واتصل بالشرطة.

وتم إلقاء القبض على نيوبولد الذي حُرم من القيادة ورخصة السير، أما محاميته، ربيكا إلدر، فقالت للمحكمة إن الرجل اتخذ قرارًا متسرعا ولم يكن لديه أي نية لبيع التمثال.



كما اعترف نيوبولد أمام القاضي مايكل وايتون بأنه ارتكب خطأ فادحًا، إذ قال للمحكمة: "لقد كان الأمر سخيفًا للغاية".



وأقرّ وايتون أن الجمع بين السرقة والقيادة من دون ترخيص جعل الجريمة أكثر خطورة، وحدد الأول من أيلول موعدا لجلسة النطق بالحكم.(LBCI)



