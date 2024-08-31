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بعمر الـ60.. والدة بيلا وجيجي حديد تُعلن خطوبتها وهذا عريسها (صور)

Lebanon 24
31-08-2024 | 02:29
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بشكل مفاجئ، أعلنت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع يولاندا حديد خبر خطوبتها في عمر الـ60 عاماً من جوزيف جينجولي.

وأكدت والدة عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد، لمجلة "بيبول" أن جوزيف طلب يدها للزواج خلال وجودهما في إجازة بهولندا وهي وافقت، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى عن موعد الزفاف.
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وأشارت نجمة برنامج "The Real Housewives of Beverly Hills" إلى جينجولي على أنه "خطيبها"، مشيرة إلى أن علاقتهما بدأت عام 2017.
 
 
 
 
 
 
وأوضحت يولاندا أن جوزيف استطاع إخراجها من عزلتها، رغم قرارها الذي اتخذته قبل سنوات بالتركيز على نفسها والابتعاد عن المواعدة بعد انفصالها عن ديفيد فوستر.(لها)



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